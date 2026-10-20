Японія запропонувала Філіппінам спільно провести саміт AZEC — Anadolu Agency

Японія запропонувала Філіппінам спільно провести саміт Азійської спільноти нульових викидів, або AZEC, щоб посилити регіональну співпрацю в енергетиці на тлі тривалої нестабільності на Близькому Сході. Ініціативу прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїті озвучила під час телефонної розмови з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим.

Енергетична стійкість регіону

Розмова лідерів тривала 20 хвилин. Такаїті наголосила на важливості зміцнення економічної та енергетичної стійкості через співпрацю країн регіону, повідомляє Anadolu Agency.

Японська прем'єр-міністерка також заявила про готовність Токіо співпрацювати з Манілою напередодні самітів, пов'язаних з АСЕАН, які заплановані на листопад. Цього року Філіппіни головують в Асоціації держав Південно-Східної Азії.

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Підготовка до зустрічей АСЕАН

Маркос привітав японську пропозицію та висловив готовність Маніли співпрацювати в підготовці майбутніх зустрічей. Сторони також обговорили двосторонні відносини й відзначили поступ у кількох сферах після державного візиту Маркоса до Японії у травні. Лідери домовилися продовжувати співпрацю задля миру та стабільності в регіоні.

Ініціативу AZEC Японія започаткувала у 2023 році. Вона об'єднує Японію, Австралію та дев'ять країн Південно-Східної Азії для залучення інвестицій у чисту енергетику, технологічної співпраці та пошуку шляхів до нульових викидів із забезпеченням надійного енергопостачання.

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