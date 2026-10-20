Japonia zaproponowała Filipinom wspólne zorganizowanie szczytu Azjatyckiej Wspólnoty Zeroemisyjnej, czyli AZEC, aby wzmocnić regionalną współpracę energetyczną w obliczu trwającej niestabilności na Bliskim Wschodzie. Japońska premier Sanae Takaichi przedstawiła tę inicjatywę podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Filipin Ferdinandem Marcosem Jr.

Odporność energetyczna regionu

Rozmowa przywódców trwała 20 minut. Takaichi podkreśliła znaczenie wzmacniania odporności gospodarczej i energetycznej poprzez współpracę państw regionu, informuje Anadolu Agency.

Japońska premier zadeklarowała również gotowość Tokio do współpracy z Manilą przed szczytami związanymi z ASEAN, zaplanowanymi na listopad. Filipiny przewodniczą w tym roku Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej.

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Przygotowania do spotkań ASEAN

Marcos z zadowoleniem przyjął japońską propozycję i wyraził gotowość Manili do współpracy w przygotowaniu nadchodzących spotkań. Strony omówiły także stosunki dwustronne i odnotowały postępy w kilku obszarach po państwowej wizycie Marcosa w Japonii w maju. Przywódcy zgodzili się kontynuować współpracę na rzecz pokoju i stabilności w regionie.

Japonia zainicjowała AZEC w 2023 roku. Inicjatywa skupia Japonię, Australię oraz dziewięć państw Azji Południowo-Wschodniej, aby przyciągać inwestycje w czystą energię, rozwijać współpracę technologiczną i szukać dróg do zerowej emisji przy zapewnieniu niezawodnych dostaw energii.

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