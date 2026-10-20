20 października Ludowy Bank Chin pozostawił bez zmian podstawowe stopy kredytowe: roczną na poziomie 3,0%, a stopę dla pożyczek o terminie przekraczającym pięć lat na poziomie 3,5%.

Dwie stopy bez zmian

Według ECNS decyzję ogłosił Ludowy Bank Chin, bank centralny kraju. Materiał ECNS jest datowany na 20 października 2026 roku, a sam bank pozostawił stopy bez zmian we wtorek.

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Chodzi o dwie wartości loan prime rate (LPR): pierwsza dotyczy terminu rocznego, druga — pożyczek o terminie przekraczającym pięć lat. Dla rocznej LPR utrzymano 3,0%, a dla pożyczek długoterminowych — 3,5%.

Obowiązują do kolejnego ogłoszenia

Ustalone wartości będą obowiązywać do następnego ogłoszenia LPR. Według komunikatu banku centralnego do tego ogłoszenia dla kredytów rocznych będzie stosowana stopa 3,0%, a dla pożyczek na okres przekraczający pięć lat — 3,5%.

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