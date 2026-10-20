Военно-воздушные силы Израиля сообщили о прогрессе в договоренностях по закупке ударных вертолетов Apache после ряда задержек. В то же время другие оборонные закупки задерживаются преимущественно из-за государственных бюрократических процедур, сообщает Jerusalem Post.

Офицеры ВВС подчеркнули, что эти приобретения важны для готовности Армии обороны Израиля на фоне угрозы со стороны Ирана. Собеседник издания заявил, что последствия задержек уже влияют на оперативные возможности не только ВВС, и призвал сократить бюрократические процедуры и реализовать утвержденный правительством оборонный бюджет.

Самолеты-заправщики могут поступить в 2030 году

Среди ключевых закупок, которые еще рассматриваются, — седьмой и восьмой самолеты-заправщики Boeing KC-46 Pegasus. После многолетних задержек было принято решение обновить парк воздушных заправщиков за счет KC-46, что должно увеличить дальность действия и оперативные возможности израильских истребителей.

Новые самолеты должны заменить устаревший парк заправщиков Re'em, который в течение многих лет неоднократно модернизировали. KC-46 способны одновременно дозаправлять в воздухе несколько истребителей и оснащены современными системами связи и защиты. Представители ВВС отметили: если соглашение подпишут в ближайшие месяцы, поставки могут начаться в 2030 году, а дальнейшие задержки отодвинут этот срок на годы.

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Потребности сухопутных войск и разведки

Израильские военные также рассматривают закупку вертолетов с 12-го по 18-й в рамках программы Pereh, предназначенных для замены устаревших Yasur. Ожидается, что эти вертолеты расширят оперативный радиус Армии обороны Израиля и ее возможности по перевозке военных и техники.

Представители оборонной промышленности предупредили о дефиците боеприпасов и ракет и заявили о необходимости заключать соглашения для расширения производственных линий в Израиле. Военные также указали на необходимость пополнить запасы танковых, артиллерийских и ракетных боеприпасов.

Командующий сухопутными войсками генерал-майор Надав Лотан работает над ускорением закупок джипов, грузовиков, танков, бронетранспортеров Eitan и Namer, а также запчастей. Отдельно военные сообщили о потребности в технологиях для нового подразделения данных Управления военной разведки и в критически важной технологической инфраструктуре для Управления C4I и киберзащиты.

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