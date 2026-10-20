以色列空军表示，在经历一系列延误后，采购阿帕奇攻击直升机的协议取得进展。与此同时，其他国防采购主要因政府官僚程序而延迟，《耶路撒冷邮报》报道。

空军军官强调，在伊朗威胁的背景下，这些采购对以色列国防军的战备状态至关重要。该报消息人士表示，延误造成的后果已影响到不仅是空军的作战能力，并呼吁缩减官僚程序、落实政府批准的国防预算。

加油机可能于2030年交付

仍在考虑的关键采购项目包括第七架和第八架波音KC-46 Pegasus加油机。经过多年延误后，以方决定以KC-46更新空中加油机机队，这将提高以色列战斗机的作战半径和作战能力。

新飞机将取代老旧的Re'em加油机机队，该机队多年来曾多次升级。KC-46能够同时为多架战斗机进行空中加油，并配备现代化通信和防护系统。空军代表指出，如果协议在未来数月签署，交付可能于2030年开始；进一步延误将使这一时间表推迟数年。

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陆军和情报部门的需求

以色列军方还在考虑在Pereh项目框架内采购第12至第18架直升机，用于替换老旧的Yasur直升机。预计这些直升机将扩大以色列国防军的作战半径及其运输军人和装备的能力。

国防工业代表警告称，弹药和导弹短缺，并表示有必要达成协议，以扩大以色列境内的生产线。军方还指出，需要补充坦克、火炮和导弹弹药储备。

陆军司令纳达夫·洛坦少将正致力于加快采购吉普车、卡车、坦克、Eitan和Namer装甲运兵车以及备件。军方另行表示，军事情报局新数据部门需要相关技术，C4I和网络防御局则需要至关重要的技术基础设施。

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