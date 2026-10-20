ВПС Ізраїлю заявили про прогрес у закупівлі вертольотів Apache — Jerusalem Post

Військово-повітряні сили Ізраїлю повідомили про прогрес у домовленостях щодо закупівлі ударних вертольотів Apache після низки затримок. Водночас інші оборонні закупівлі затримуються переважно через державні бюрократичні процедури, повідомляє Jerusalem Post.

Офіцери ВПС наголосили, що ці придбання важливі для готовності Армії оборони Ізраїлю на тлі загрози з боку Ірану. Співрозмовник видання заявив, що наслідки затримок уже впливають на оперативні спроможності не лише ВПС, і закликав скоротити бюрократичні процедури та реалізувати схвалений урядом оборонний бюджет.

Літаки-заправники можуть надійти у 2030 році

Серед ключових закупівель, які ще розглядають, — сьомий та восьмий літаки-заправники Boeing KC-46 Pegasus. Після багаторічних затримок було ухвалено рішення оновити парк повітряних заправників за рахунок KC-46, що має збільшити дальність дії та оперативні можливості ізраїльських винищувачів.

Нові літаки мають замінити застарілий парк заправників Re'em, який протягом років неодноразово модернізували. KC-46 здатні одночасно дозаправляти в повітрі кілька винищувачів і оснащені сучасними системами зв'язку та захисту. Представники ВПС зазначили: якщо угоду підпишуть найближчими місяцями, постачання можуть розпочатися у 2030 році, а подальші затримки відсунуть цей термін на роки.

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Потреби сухопутних військ і розвідки

Ізраїльські військові також розглядають закупівлю вертольотів з 12-го до 18-го у межах програми Pereh, призначених для заміни застарілих Yasur. Очікується, що ці вертольоти розширять оперативний радіус Армії оборони Ізраїлю та її можливості з перевезення військових і техніки.

Представники оборонної промисловості попередили про дефіцит боєприпасів і ракет та заявили про необхідність укладати угоди для розширення виробничих ліній в Ізраїлі. Військові також вказали на потребу поповнити запаси танкових, артилерійських і ракетних боєприпасів.

Командувач сухопутних військ генерал-майор Надав Лотан працює над прискоренням закупівель джипів, вантажівок, танків, бронетранспортерів Eitan і Namer, а також запчастин. Окремо військові повідомили про потребу в технологіях для нового підрозділу даних Управління військової розвідки та в критично важливій технологічній інфраструктурі для Управління C4I і кіберзахисту.

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