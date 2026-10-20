Izraelskie Siły Powietrzne poinformowały o postępach w ustaleniach dotyczących zakupu śmigłowców uderzeniowych Apache po serii opóźnień. Jednocześnie inne zakupy obronne są opóźniane głównie z powodu państwowych procedur biurokratycznych, informuje Jerusalem Post.

Oficerowie Sił Powietrznych podkreślili, że te zakupy są ważne dla gotowości Sił Obronnych Izraela w obliczu zagrożenia ze strony Iranu. Rozmówca gazety oświadczył, że skutki opóźnień już wpływają na zdolności operacyjne nie tylko Sił Powietrznych, i wezwał do skrócenia procedur biurokratycznych oraz realizacji zatwierdzonego przez rząd budżetu obronnego.

Samoloty tankujące mogą trafić do służby w 2030 roku

Wśród kluczowych zakupów, które są jeszcze rozpatrywane, znajdują się siódmy i ósmy samolot tankujący Boeing KC-46 Pegasus. Po wieloletnich opóźnieniach podjęto decyzję o odnowieniu floty samolotów do tankowania w powietrzu za pomocą KC-46, co ma zwiększyć zasięg działania i możliwości operacyjne izraelskich myśliwców.

Nowe samoloty mają zastąpić starzejącą się flotę tankowców Re'em, która przez lata była wielokrotnie modernizowana. KC-46 mogą jednocześnie tankować w powietrzu kilka myśliwców i są wyposażone w nowoczesne systemy łączności i ochrony. Przedstawiciele Sił Powietrznych zaznaczyli, że jeśli umowa zostanie podpisana w najbliższych miesiącach, dostawy mogą rozpocząć się w 2030 roku, a dalsze opóźnienia przesuną ten termin o lata.

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Potrzeby wojsk lądowych i wywiadu

Izraelskie wojsko rozważa również zakup śmigłowców od 12. do 18. w ramach programu Pereh, przeznaczonych do zastąpienia starzejących się Yasurów. Oczekuje się, że śmigłowce te zwiększą zasięg operacyjny Sił Obronnych Izraela oraz ich możliwości transportu żołnierzy i sprzętu.

Przedstawiciele przemysłu obronnego ostrzegli przed niedoborem amunicji i rakiet oraz oświadczyli, że konieczne jest zawarcie umów w celu rozbudowy linii produkcyjnych w Izraelu. Wojsko wskazało również na potrzebę uzupełnienia zapasów amunicji czołgowej, artyleryjskiej i rakietowej.

Dowódca wojsk lądowych, generał major Nadav Lotan, pracuje nad przyspieszeniem zakupów jeepów, ciężarówek, czołgów, transporterów opancerzonych Eitan i Namer, a także części zamiennych. Osobno wojsko poinformowało o zapotrzebowaniu na technologie dla nowej jednostki danych Dyrektoriatu Wywiadu Wojskowego oraz na krytycznie ważną infrastrukturę technologiczną dla Dyrektoriatu C4I i cyberobrony.

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