在塞尔维亚，一个已举行近两年反腐败抗议活动的学生运动组建了“学生名单”，参加10月25日举行的提前议会选举。该名单成为塞尔维亚前进党（SNS）、即亚历山大·武契奇所属政党的主要竞争对手之一。据《独立报》报道。

武契奇上个月辞去总统职务，以竞选总理职位。他所在的政党已执政14年。据该报报道，SNS与获得学生支持的名单在投票前势均力敌，因此选举结果仍不确定。

从抗议到选举名单

该学生运动源于2024年11月塞尔维亚北部一座火车站发生的悲剧，当时16人死亡。抗议参与者要求追究责任人的责任，并将人员死亡与普遍存在的腐败联系起来。示威活动蔓延至全国，导致政府倒台，并对武契奇施加了压力。

该运动没有正式领导人或发言人。参与者在全体会议上作出关键决定——这些会议是该国不同大学的院系集会。250席议会名单的候选人通过提名和在大学进行审核的方式选出。名单包括教师、教授、专业人士、运动员、农民和艺术家。

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对投票的担忧

学生运动代表表示，他们的会议受到监视，政府据称正在准备实施新的拘留。《独立报》指出，武契奇通过拘留、指控学生从事反国家活动以及可能的监视来对抗学生。

武契奇还指责反对者企图窃取其政治力量的胜利。与此同时，据该报报道，SNS控制着选举机构和司法系统。该党此前曾被指控在选举期间存在违规行为，包括向选民施压、贿选和虚增选民名单；SNS否认了这些指控。国际观察员和欧盟对即将到来的投票的安全性和公正性表示担忧。分析人士担心，选举之夜双方都可能宣称获胜。

预计，定于周四举行的学生在贝尔格莱德的最终竞选集会将吸引数万人参加。

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