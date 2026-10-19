中国准备核查有关胡塞武装组件的信息——Asharq Al-Awsat

中国准备调查也门政府可能提供的信息，该信息涉及中国公司涉嫌供应与胡塞武装导弹项目有关的设备和组件。中国驻也门大使馆临时代办邵峥驳斥此类报道称其毫无根据。

这名外交官在接受Asharq Al-Awsat采访时表示，北京严格管控两用物项和材料的出口，并遵守联合国安理会相关决议，尤其是第2216号决议。他表示，中方已多次告知也门当局，愿意审查与此事有关的证据或报告，并进行全面核查。

北京对也门的立场

邵峥表示，中国正密切关注也门的军事局势，并支持该国得到国际承认的政府、其主权、领土完整和民族团结。他呼吁胡塞武装放弃军事行动，重返和平对话。

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这名外交官还表示，中国反对袭击红海和曼德海峡的船只。北京支持这些水域的航行自由，并强调国际贸易和供应持续流动的必要性。邵峥称，全球贸易约有10%经过曼德海峡，其中包括天然气、石油、化肥和谷物货物。

援助与合作

这名中国代表表示，今年早些时候，中国签署了一项新的也门发展援助协议，其中规定提供5000万元人民币的额外赠款。北京还宣布，对所有也门出口产品实行零关税，其中包括水产品。

邵峥补充说，中国和也门今年庆祝建交70周年。据他介绍，目前约有6500名也门学生在中国学习，北京计划提供更多奖学金。

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