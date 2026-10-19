Китай готов проверить данные о компонентах для хуситов — Asharq Al-Awsat

Китай готов расследовать информацию, которую правительство Йемена может предоставить относительно предполагаемых поставок китайскими компаниями оборудования и компонентов, связанных с ракетными программами хуситов. Временный поверенный в делах посольства КНР в Йемене Шао Чжэн отверг такие сообщения как необоснованные.

В интервью Asharq Al-Awsat дипломат заявил, что Пекин строго контролирует экспорт товаров и материалов двойного назначения и соблюдает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, в частности резолюцию 2216. По его словам, китайская сторона неоднократно сообщала властям Йемена о готовности изучить доказательства или сообщения по этому вопросу и провести всестороннюю проверку.

Позиция Пекина по Йемену

Шао Чжэн отметил, что Китай следит за военной ситуацией в Йемене и поддерживает международно признанное правительство страны, ее суверенитет, территориальную целостность и национальное единство. Он призвал хуситов отказаться от военных действий и вернуться к мирному диалогу.

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Дипломат также заявил, что Китай выступает против нападений на суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Пекин поддерживает свободу судоходства в этих водах и подчеркивает необходимость непрерывного движения международной торговли и поставок. По словам Шао, через Баб-эль-Мандебский пролив проходит приблизительно 10% мировой торговли, в том числе грузы газа, нефти, удобрений и зерна.

Помощь и сотрудничество

Представитель КНР сообщил, что ранее в этом году Китай подписал новое соглашение о помощи развитию Йемена, предусмотрев дополнительный грант в размере 50 млн юаней. Пекин также объявил о нулевых тарифах на весь йеменский экспорт, в том числе рыбную продукцию.

Шао Чжэн добавил, что Китай и Йемен в этом году отмечают 70-летие дипломатических отношений. По его словам, около 6,5 тысячи йеменских студентов сейчас учатся в Китае, а Пекин планирует предоставлять дополнительные стипендии.

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