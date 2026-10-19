Власти Мексики призвали жителей семи штатов соблюдать меры безопасности из-за сильных дождей, риска наводнений и оползней, связанных с холодным фронтом №2. Предупреждение касается штатов Веракрус, Табаско, Чьяпас, Оахака, Кампече, Юкатан и Кинтана-Роо.

Эвакуации на юге Веракруса

Как сообщает Anadolu Agency, продолжительные осадки последних дней повысили опасность подтоплений, внезапных паводков, повышения уровня воды в реках, разлива водотоков и оползней. В муниципалитетах на юге штата Веракрус власти проводят эвакуацию и перемещают людей в безопасные районы при поддержке федеральных сил.

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Прогноз сильных осадков и ветра

Национальная метеорологическая служба Мексики прогнозирует, что фронт будет оставаться над восточной и юго-восточной частями Мексиканского залива. Ливни ожидаются на юге Веракруса, западе Табаско, северо-западе Чьяпаса и северо-востоке Оахаки. Очень сильные дожди также прогнозируются в частях Юкатана и Кинтана-Роо, сильные ливни — в Кампече.

Полярная воздушная масса принесет снижение температуры и порывы северного ветра до 60–80 км/ч в Веракрусе, на перешейке и в заливе Теуантепек, а в Табаско — до 40–60 км/ч. Высота волн на побережье и в заливе Теуантепек может достигать 2–4 метров. Жителям советуют не пересекать затопленные улицы, реки и ручьи, избегать опасных склонов и при необходимости немедленно эвакуироваться.

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