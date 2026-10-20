В сети распространяются неподтвержденные слухи о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в коме. При этом независимых подтверждений этой информации нет, а официальный Пхеньян не делал заявлений о состоянии здоровья главы страны.

По данным британского таблоида, в соцсетях утверждают, что 42-летний Ким Чен Ын перенёс кровоизлияние в мозг и впал в кому. Также якобы его могли перевезти в Пекин, где он проходит лечение в больнице Peking Union Medical College Hospital.

Однако издание не приводит независимых доказательств госпитализации. Власти Северной Кореи и официальные представители Китая не подтвердили информацию о критическом состоянии лидера. Медицинских документов или других проверенных свидетельств также нет. На отсутствие достоверных доказательств обращает внимание и пакистанское издание Geo News.

Последние сведения о публичной активности лидера КНДР датируются серединой октября. По данным Reuters, он посетил новый музей оборонной промышленности, где были продемонстрированы военные разработки страны, в частности межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-20. Государственные СМИ КНДР обнародовали материалы об этом мероприятии.

Новые слухи The Sun связывает с отсутствием свежих сообщений о лидере. Однако перерыв в публичных мероприятиях еще не доказывает, что у политика проблемы со здоровьем. Северная Корея — закрытая страна, поэтому сведений о личной жизни и самочувствии ее руководства мало, а официальные заявления зачастую невозможно проверить независимо.

Ранее разведка Южной Кореи дала оценку состоянию здоровья Ким Чен Ына.

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