墨西哥政府呼吁七个州的居民遵守安全措施，原因是与2号冷锋相关的强降雨、洪水和山体滑坡风险。该警告涉及韦拉克鲁斯州、塔巴斯科州、恰帕斯州、瓦哈卡州、坎佩切州、尤卡坦州和金塔纳罗奥州。

韦拉克鲁斯州南部的疏散行动

据阿纳多卢通讯社报道，近几日持续降雨加剧了内涝、突发洪水、河流水位上涨、水道漫溢和山体滑坡的风险。在韦拉克鲁斯州南部的各市镇，当局在联邦力量支持下开展疏散，并将民众转移至安全地区。

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强降雨和大风预报

墨西哥国家气象局预测，该冷锋将继续停留在墨西哥湾东部和东南部地区。韦拉克鲁斯州南部、塔巴斯科州西部、恰帕斯州西北部和瓦哈卡州东北部预计将出现暴雨。尤卡坦州和金塔纳罗奥州部分地区也预计将出现特大降雨，坎佩切州则预计出现强降雨。

极地气团将带来降温，韦拉克鲁斯州、特万特佩克地峡和特万特佩克湾将出现最高60–80公里/小时的北风阵风，塔巴斯科州最高可达40–60公里/小时。沿海地区和特万特佩克湾的浪高可能达到2–4米。建议居民不要穿越被淹没的街道、河流和溪流，避开危险斜坡，并在必要时立即撤离。

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