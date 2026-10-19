Влада Мексики попередила сім штатів про ризик повеней — Anadolu Agency

Влада Мексики закликала жителів семи штатів дотримуватися заходів безпеки через сильні дощі, ризик повеней і зсувів, пов’язаних із холодним фронтом №2. Попередження стосується штатів Веракрус, Табаско, Чіапас, Оахака, Кампече, Юкатан і Кінтана-Роо.

Евакуації на півдні Веракрусу

Як повідомляє Anadolu Agency, через тривалі опади останніх днів зросла небезпека підтоплень, раптових паводків, підвищення рівня води в річках, розливу водотоків та зсувів. У муніципалітетах на півдні штату Веракрус влада проводить евакуацію та переміщує людей у безпечні райони за підтримки федеральних сил.

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Прогноз сильних опадів і вітру

Національна метеорологічна служба Мексики прогнозує, що фронт залишатиметься над східною та південно-східною частинами Мексиканської затоки. Зливи очікуються на півдні Веракрусу, заході Табаско, північному заході Чіапаса та північному сході Оахаки. Дуже сильні дощі прогнозують також у частинах Юкатану й Кінтана-Роо, сильні зливи — у Кампече.

Полярна повітряна маса принесе зниження температури та пориви північного вітру до 60–80 км/год у Веракрусі, на перешийку й у затоці Теуантепек, а в Табаско — до 40–60 км/год. Висота хвиль на узбережжі та в затоці Теуантепек може сягнути 2–4 метрів. Жителям радять не перетинати затоплені вулиці, річки й струмки, уникати небезпечних схилів та за потреби негайно евакуюватися.

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