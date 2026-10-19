Władze Meksyku wezwały mieszkańców siedmiu stanów do przestrzegania środków bezpieczeństwa z powodu silnych opadów, ryzyka powodzi i osuwisk związanych z frontem chłodnym nr 2. Ostrzeżenie dotyczy stanów Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Jukatan i Quintana Roo.

Ewakuacje na południu Veracruz

Jak informuje Anadolu Agency, utrzymujące się w ostatnich dniach opady zwiększyły zagrożenie podtopieniami, nagłymi powodziami, wzrostem poziomu wody w rzekach, wylewaniem cieków wodnych i osuwiskami. W gminach na południu stanu Veracruz władze prowadzą ewakuacje i przenoszą ludzi w bezpieczne rejony przy wsparciu sił federalnych.

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Prognoza silnych opadów i wiatru

Państwowa Służba Meteorologiczna Meksyku prognozuje, że front pozostanie nad wschodnią i południowo-wschodnią częścią Zatoki Meksykańskiej. Ulewy są spodziewane na południu Veracruz, zachodzie Tabasco, północnym zachodzie Chiapas i północnym wschodzie Oaxaki. Bardzo silne opady prognozowane są także w części Jukatanu i Quintana Roo, a silne ulewy — w Campeche.

Polarna masa powietrza przyniesie spadek temperatury oraz porywy północnego wiatru do 60–80 km/h w Veracruz, na przesmyku i w Zatoce Tehuantepec, a w Tabasco — do 40–60 km/h. Wysokość fal na wybrzeżu i w Zatoce Tehuantepec może sięgać 2–4 metrów. Mieszkańcom zaleca się, by nie przekraczali zalanych ulic, rzek i strumieni, unikali niebezpiecznych zboczy oraz w razie potrzeby natychmiast się ewakuowali.

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