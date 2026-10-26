GnasherJew оприлюднила досьє на близько 40 медиків NHS — Jerusalem Post

Британська група онлайн-розслідувачів GnasherJew оприлюднила досьє приблизно на 40 медичних працівників Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS). Група стверджує, що лікарі, хірурги, консультанти та терапевти поширювали у відкритих акаунтах антисемітські висловлювання, теорії змови та дописи, які схвалювали насильство проти цивільних. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Матеріали GnasherJew

Серед згаданих у досьє є Мазін Фагеїр, старший травматолог-ортопед лондонської лікарні Royal Free Hospital. За даними GnasherJew, він поширив карикатуру із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу біля печі крематорію концтабору Аушвіц. Група також навела його коментар 2021 року у відповідь на повідомлення про ракетний удар по цивільному будинку в ізраїльському Гіватаїмі.

У досьє також згадано Нізара Алі Мхані, консультанта-ортодонта NHS та почесного клінічного викладача Кардіффського університету. За інформацією групи, після атак 7 жовтня 2023 року він опублікував матеріал, у якому дії ХАМАС порівнювалися з опором євреїв під час повстання у Варшавському гетто.

Ще один згаданий медик — анестезіолог Асаад Немер Шамаллах, який працює в системі Swansea Bay University Health Board. GnasherJew навела його публікації у Facebook від 8 жовтня 2023 року про загиблих родичів; у цих дописах, за даними групи, також ішлося про помсту та повернення «на поле бою».

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Відповідь регулятора

GnasherJew заявила, що Генеральна медична рада Великої Британії (GMC) майже не реагувала на її звернення. Організація також стверджує, що щодо Мхані, Фагеїра та Шамаллаха не було вжито заходів попри матеріали, наведені в її розслідуваннях.

У GMC відповіли, що антисемітизм є «цілком неприйнятним» і що рада може розслідувати серйозні скарги, які можуть становити ризик для безпеки пацієнтів або довіри до лікарів. За даними регулятора, приблизно 19,5% лікарів, щодо яких надходили скарги про антисемітизм, зазнали регуляторних заходів: двох виключили з медичного реєстру, одного відсторонили, ще двом винесли попередження.

Представник Royal Free London заявив, що медзаклад очікує від працівників дотримання його цінностей і стандартів у публікаціях в інтернеті. Swansea Bay University Health Board не відповіла на запит Jerusalem Post до часу публікації матеріалу, а названі в досьє медики також не надали коментарів через відповідні пресслужби та регуляторів.

Скарги пацієнтів

Jerusalem Post зазначає, що тема антисемітизму в британській системі охорони здоров’я привернула ширшу увагу після документального фільму Campaign Against Antisemitism «Malignant: Antisemitism in the NHS». Опитування, опубліковане разом із фільмом, показало, що понад чотири з десяти британських євреїв, які користувалися послугами NHS після 7 жовтня 2023 року, вживали заходів, щоб приховати свою єврейську ідентичність.

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