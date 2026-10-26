Brytyjska grupa internetowych śledczych GnasherJew opublikowała dossier dotyczące około 40 pracowników medycznych brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia (NHS). Grupa twierdzi, że lekarze, chirurdzy, konsultanci i terapeuci zamieszczali na publicznych kontach antysemickie wypowiedzi, teorie spiskowe oraz wpisy aprobujące przemoc wobec cywilów. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Materiały GnasherJew

Wśród osób wymienionych w dossier jest Mazin Fagheir, starszy chirurg ortopeda traumatolog w londyńskim Royal Free Hospital. Według GnasherJew udostępnił on karykaturę przedstawiającą premiera Izraela Binjamina Netanjahu przy piecu krematorium obozu koncentracyjnego Auschwitz. Grupa przytoczyła również jego komentarz z 2021 roku, będący odpowiedzią na doniesienia o ataku rakietowym na cywilny dom w izraelskim Giwatajim.

W dossier wspomniano również Nizara Alego Mkhaniego, konsultanta ortodontycznego NHS i honorowego wykładowcę klinicznego Uniwersytetu w Cardiff. Według grupy po atakach z 7 października 2023 roku opublikował on materiał, w którym działania Hamasu porównano z żydowskim oporem podczas powstania w getcie warszawskim.

Kolejnym wymienionym medykiem jest anestezjolog Asaad Nemer Shmallah, pracujący w systemie Swansea Bay University Health Board. GnasherJew przytoczyła jego wpisy na Facebooku z 8 października 2023 roku dotyczące zmarłych krewnych; według grupy wpisy te mówiły także o zemście i powrocie „na pole bitwy”.

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Odpowiedź regulatora

GnasherJew oświadczyła, że brytyjska General Medical Council (GMC) niemal nie reagowała na jej zgłoszenia. Organizacja twierdzi również, że wobec Mkhaniego, Fagheira i Shmallaha nie podjęto działań mimo materiałów przedstawionych w jej śledztwach.

GMC odpowiedziała, że antysemityzm jest „całkowicie niedopuszczalny” oraz że rada może badać poważne skargi, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów lub zaufania do lekarzy. Według regulatora około 19,5% lekarzy, wobec których wpłynęły skargi dotyczące antysemityzmu, objęto działaniami regulacyjnymi: dwóch skreślono z rejestru medycznego, jednego zawieszono, a kolejnym dwóm udzielono ostrzeżeń.

Przedstawiciel Royal Free London oświadczył, że placówka oczekuje od pracowników przestrzegania jej wartości i standardów w publikacjach w internecie. Swansea Bay University Health Board nie odpowiedziała na zapytanie Jerusalem Post do czasu publikacji materiału, a medycy wymienieni w dossier również nie udzielili komentarzy za pośrednictwem odpowiednich biur prasowych i regulatorów.

Skargi pacjentów

Jerusalem Post zauważa, że kwestia antysemityzmu w brytyjskim systemie ochrony zdrowia przyciągnęła większą uwagę po filmie dokumentalnym Campaign Against Antisemitism „Malignant: Antisemitism in the NHS”. Badanie opublikowane wraz z filmem wykazało, że ponad czterech na dziesięciu brytyjskich Żydów, którzy korzystali z usług NHS po 7 października 2023 roku, podjęło kroki, aby ukryć swoją żydowską tożsamość.

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