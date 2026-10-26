英国网络调查组织GnasherJew公布了约40名英国国家医疗服务体系（NHS）医务人员的档案。该组织称，医生、外科医生、顾问和治疗师在公开账号上发布了反犹主义言论、阴谋论以及赞同针对平民暴力的帖文。《耶路撒冷邮报》对此进行了报道。

GnasherJew的材料

档案中提到的人包括马津·法盖尔，他是伦敦皇家自由医院的高级骨科创伤外科医生。GnasherJew称，他分享了一幅漫画，画中以色列总理本雅明·内塔尼亚胡站在奥斯威辛集中营火葬场的炉子旁。该组织还引用了他2021年针对有关以色列吉瓦塔伊姆一所民宅遭火箭弹袭击报道所作的评论。

档案还提到NHS正畸顾问、卡迪夫大学名誉临床讲师尼扎尔·阿里·姆哈尼。该组织称，在2023年10月7日的袭击后，他发布了一份材料，其中将哈马斯的行为与华沙犹太人区起义期间犹太人的抵抗相比较。

另一名被提及的医务人员是麻醉师阿萨德·内默·沙马拉，他在斯旺西湾大学卫生委员会体系内工作。GnasherJew引用了他2023年10月8日在Facebook上发布的有关遇难亲属的帖文；该组织称，这些帖文还提及复仇以及重返“战场”。

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监管机构的回应

GnasherJew表示，英国医学总会（GMC）几乎没有回应其投诉。该组织还称，尽管其调查中提供了相关材料，但未对姆哈尼、法盖尔和沙马拉采取行动。

GMC回应称，反犹主义“完全不可接受”，委员会可以调查可能对患者安全或对医生的信任构成风险的严重投诉。监管机构数据显示，在收到反犹主义投诉的医生中，约19.5%受到监管措施：两人被从医学注册名册中除名，一人被停职，另有两人受到警告。

皇家自由伦敦医院的一名发言人表示，该医疗机构要求员工在互联网上发布内容时遵守其价值观和标准。截至该报道发表时，斯旺西湾大学卫生委员会尚未回复《耶路撒冷邮报》的询问，档案中被点名的医务人员也未通过相关新闻部门和监管机构发表评论。

患者投诉

《耶路撒冷邮报》指出，在Campaign Against Antisemitism制作的纪录片《Malignant: Antisemitism in the NHS》播出后，英国医疗体系中的反犹主义问题受到更广泛关注。与该影片一同发布的一项调查显示，在2023年10月7日后使用过NHS服务的英国犹太人中，超过十分之四采取了措施隐瞒其犹太身份。

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