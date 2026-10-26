Британская группа онлайн-расследователей GnasherJew опубликовала досье примерно на 40 медицинских работников Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Группа утверждает, что врачи, хирурги, консультанты и терапевты распространяли в открытых аккаунтах антисемитские высказывания, теории заговора и публикации, одобрявшие насилие против гражданских лиц. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Материалы GnasherJew

Среди упомянутых в досье — Мазин Фагеир, старший травматолог-ортопед лондонской больницы Royal Free Hospital. По данным GnasherJew, он распространил карикатуру с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху у печи крематория концентрационного лагеря Аушвиц. Группа также привела его комментарий 2021 года в ответ на сообщения о ракетном ударе по гражданскому дому в израильском Гиватаиме.

В досье также упомянут Низар Али Мхани, консультант-ортодонт NHS и почётный клинический преподаватель Кардиффского университета. По информации группы, после атак 7 октября 2023 года он опубликовал материал, в котором действия ХАМАС сравнивались с сопротивлением евреев во время восстания в Варшавском гетто.

Ещё один упомянутый медик — анестезиолог Асаад Немер Шамаллах, работающий в системе Swansea Bay University Health Board. GnasherJew привела его публикации в Facebook от 8 октября 2023 года о погибших родственниках; в этих постах, по данным группы, также говорилось о мести и возвращении «на поле боя».

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Ответ регулятора

GnasherJew заявила, что Генеральный медицинский совет Великобритании (GMC) почти не реагировал на её обращения. Организация также утверждает, что в отношении Мхани, Фагеира и Шамаллаха не было принято мер, несмотря на материалы, приведённые в её расследованиях.

В GMC ответили, что антисемитизм является «совершенно неприемлемым» и что совет может расследовать серьёзные жалобы, которые могут представлять риск для безопасности пациентов или доверия к врачам. По данным регулятора, примерно 19,5% врачей, на которых поступали жалобы об антисемитизме, подверглись регуляторным мерам: двоих исключили из медицинского реестра, одного отстранили, ещё двоим вынесли предупреждения.

Представитель Royal Free London заявил, что медучреждение ожидает от сотрудников соблюдения его ценностей и стандартов в публикациях в интернете. Swansea Bay University Health Board не ответил на запрос Jerusalem Post к моменту публикации материала, а названные в досье медики также не предоставили комментариев через соответствующие пресс-службы и регуляторов.

Жалобы пациентов

Jerusalem Post отмечает, что тема антисемитизма в британской системе здравоохранения привлекла более широкое внимание после документального фильма Campaign Against Antisemitism «Malignant: Antisemitism in the NHS». Опрос, опубликованный вместе с фильмом, показал, что более четырёх из десяти британских евреев, пользовавшихся услугами NHS после 7 октября 2023 года, предпринимали меры, чтобы скрыть свою еврейскую идентичность.

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