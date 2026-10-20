欧洲议会将国际刑事法院列入萨哈罗夫奖决赛名单——Dawn

在斯特拉斯堡，欧洲议会将国际刑事法院列入萨哈罗夫奖的三名决赛入围者之中。萨哈罗夫奖是欧盟的人权奖项。与位于海牙的该法院一同进入候选名单的，还有坦桑尼亚反对派领导人通杜·利苏，以及代表受到伊朗当局迫害者的塔拉内和罗米娜·拉希米姐妹。

针对法院的制裁

据Dawn报道，国际刑事法院是在美国制裁的背景下成为决赛入围者的。本月，美国宣布对该法院实施制裁，旨在瘫痪其日常工作。国际刑事法院审理战争罪、危害人类罪和种族灭绝罪案件。

爱尔兰欧洲议会议员巴里·安德鲁斯表示，在日益紧张的国际局势下，欧洲议会议员支持提名者开展斗争比以往任何时候都更为重要，但同时也更为困难。该奖项的候选人由欧洲议会政治团体和个别议员提名。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其他决赛入围者

领导坦桑尼亚反对党Chadema的通杜·利苏于2025年4月被拘留。如果因叛国罪指控被定罪，他可能面临死刑：他被指控煽动公众抵制去年的选举。

21岁的塔拉内和罗米娜·拉希米姐妹因参加伊朗反政府抗议活动，分别被判处死刑和36年监禁。萨哈罗夫奖设立于1988年，以苏联异见人士安德烈·萨哈罗夫命名；该奖每年表彰为人权或民主而斗争的个人或组织。

美国总统唐纳德·特朗普的政府承诺要“一砖一瓦地”“拆除”国际刑事法院，并对法官因加沙罪行向以色列总理本雅明·内塔尼亚胡签发逮捕令表示愤怒。

关注我们在