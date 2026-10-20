W Strasburgu Parlament Europejski umieścił Międzynarodowy Trybunał Karny w gronie trzech finalistów Nagrody Sacharowa, unijnego wyróżnienia w dziedzinie praw człowieka. Obok trybunału z siedzibą w Hadze na krótkiej liście znaleźli się lider tanzańskiej opozycji Tundu Lissu oraz siostry Tarane i Romina Rahimi, reprezentujące osoby prześladowane przez władze Iranu.

Sankcje przeciwko trybunałowi

Jak informuje Dawn, MTK został finalistą w obliczu sankcji USA. W tym miesiącu Stany Zjednoczone ogłosiły sankcje przeciwko trybunałowi, mające na celu sparaliżowanie jego codziennej pracy. MTK rozpatruje sprawy dotyczące zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa.

Irlandzki poseł do Parlamentu Europejskiego Barry Andrews oświadczył, że w coraz bardziej napiętej sytuacji międzynarodowej dla europosłów ważniejsze niż kiedykolwiek, ale zarazem trudne, jest wspieranie nominowanych w ich walce. Kandydatów do nagrody zgłaszają grupy polityczne Parlamentu Europejskiego oraz poszczególni posłowie.

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Inni finaliści

Tundu Lissu, który stoi na czele tanzańskiej opozycyjnej partii Chadema, został zatrzymany w kwietniu 2025 roku. W przypadku skazania za zarzut zdrady stanu może mu grozić kara śmierci: jest oskarżony o podżeganie społeczeństwa do bojkotu ubiegłorocznych wyborów.

21-letnie siostry Tarane i Romina Rahimi zostały odpowiednio skazane na karę śmierci i 36 lat więzienia za udział w antyrządowych protestach w Iranie. Nagrodę Sacharowa ustanowiono w 1988 roku i nazwano na cześć radzieckiego dysydenta Andrieja Sacharowa; co roku wyróżnia się nią osoby lub organizacje za walkę o prawa człowieka lub demokrację.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa obiecała „zdemontować” MTK „cegła po cegle”, wyrażając oburzenie, że sędziowie wydali nakaz aresztowania premiera Izraela Binjamina Netanjahu za zbrodnie w Gazie.

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