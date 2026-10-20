Європарламент включив МКС до фіналістів премії Сахарова — Dawn

У Страсбурзі Європейський парламент включив Міжнародний кримінальний суд до трійки фіналістів премії Сахарова — правозахисної нагороди ЄС. Разом із судом, що розташований у Гаазі, до короткого списку увійшли лідер танзанійської опозиції Тунду Ліссу та сестри Таране і Роміна Рахімі, які представляють людей, переслідуваних владою Ірану.

Санкції проти суду

Як повідомляє Dawn, МКС став фіналістом на тлі санкцій США. Цього місяця Сполучені Штати оголосили санкції проти суду, спрямовані на паралізацію його щоденної роботи. МКС розглядає справи про воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Ірландський депутат Європарламенту Баррі Ендрюс заявив, що в дедалі напруженішій міжнародній ситуації для євродепутатів як ніколи важливо, але водночас складно підтримувати номінантів у їхній боротьбі. Кандидатів на премію висувають політичні групи Європарламенту та окремі депутати.

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Інші фіналісти

Тунду Ліссу, який очолює танзанійську опозиційну партію Chadema, затримали у квітні 2025 року. Йому може загрожувати смертна кара в разі засудження за обвинуваченням у державній зраді: його звинувачують у підбурюванні громадськості до бойкоту торішніх виборів.

21-річних сестер Таране та Роміну Рахімі відповідно засудили до страти та до 36 років ув'язнення за участь в антиурядових протестах в Ірані. Премію Сахарова заснували 1988 року та назвали на честь радянського дисидента Андрія Сахарова; нею щороку відзначають людей або організації за боротьбу за права людини чи демократію.

Адміністрація президента США Дональда Трампа пообіцяла «демонтувати» МКС «цеглина за цеглиною», висловивши обурення тим, що судді видали ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за злочини в Газі.

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