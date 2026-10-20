В Страсбурге Европейский парламент включил Международный уголовный суд в тройку финалистов премии Сахарова — правозащитной награды ЕС. Вместе с судом, расположенным в Гааге, в короткий список вошли лидер танзанийской оппозиции Тунду Лиссу и сёстры Таране и Ромина Рахими, представляющие людей, преследуемых властями Ирана.

Санкции против суда

Как сообщает Dawn, МУС стал финалистом на фоне санкций США. В этом месяце Соединённые Штаты объявили санкции против суда, направленные на парализацию его повседневной работы. МУС рассматривает дела о военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.

Ирландский депутат Европарламента Барри Эндрюс заявил, что в условиях всё более напряжённой международной ситуации для евродепутатов как никогда важно, но в то же время сложно поддерживать номинантов в их борьбе. Кандидатов на премию выдвигают политические группы Европарламента и отдельные депутаты.

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Другие финалисты

Тунду Лиссу, возглавляющий танзанийскую оппозиционную партию Chadema, был задержан в апреле 2025 года. В случае осуждения по обвинению в государственной измене ему может грозить смертная казнь: его обвиняют в подстрекательстве общественности к бойкоту прошлогодних выборов.

21-летние сёстры Таране и Ромина Рахими были соответственно приговорены к смертной казни и 36 годам тюремного заключения за участие в антиправительственных протестах в Иране. Премия Сахарова была учреждена в 1988 году и названа в честь советского диссидента Андрея Сахарова; ею ежегодно отмечают людей или организации за борьбу за права человека или демократию.

Администрация президента США Дональда Трампа пообещала «демонтировать» МУС «кирпич за кирпичом», выразив возмущение тем, что судьи выдали ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за преступления в Газе.

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