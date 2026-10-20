W Polsce średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2026 roku wyniosło 9 266,48 zł. To o 5,9% więcej niż we wrześniu poprzedniego roku. Jednocześnie zatrudnienie w sektorze spadło o 0,8% rok do roku, informuje RMF24, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Porównanie z oczekiwaniami

Konsensus PAP Biznes zakładał wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw o 6,1% rok do roku. Prognoza dotycząca zatrudnienia była zgodna z opublikowanymi danymi: analitycy również oczekiwali jego spadku o 0,8%.

Ekonomiści Banku Pekao powiązali przyspieszenie dynamiki wynagrodzeń we wrześniu przede wszystkim z handlem i leśnictwem. Według ich szacunków w handlu wynagrodzenia w lipcu i wrześniu rosły o ponad 7% rok do roku. Ostatni raz tak wysokie wskaźniki w tej branży odnotowano na początku 2025 roku, podczas gdy do lata 2026 roku typowy był wzrost o około 6%.

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Premie i prognozy

Na dynamikę wypłat w leśnictwie, według ekonomistów Banku Pekao, wpłynęły premie i możliwe podwyżki wynagrodzeń w ostatnich miesiącach. Uważają oni, że wrześniowe statystyki potwierdzają ich prognozę wzrostu wynagrodzeń w 2026 roku na poziomie 6%.

Ekonomista Erste Bank Polska Bartosz Białas oczekuje, że w nadchodzących miesiącach tempo wzrostu wynagrodzeń nieco spowolni, lecz przez cały 2027 rok pozostanie nieznacznie powyżej 5% rok do roku. Ekonomista ING Bank Śląski Leszek Kąsek zauważył, że podwyższona inflacja, w tym związana z cenami energii, nie wpływa na dynamikę wynagrodzeń.

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