We Francji w nocy z poniedziałku na wtorek w części kraju wprowadzono godzinę policyjną z powodu trwających od kilku dni zamieszek. Ograniczenia w poruszaniu się obowiązywały między innymi w Paryżu, Bordeaux i Nicei. Jak podaje Interia, francuskie władze oświadczyły, że w ciągu nocy nie odnotowano żadnych poważnych incydentów.

Oświadczenie premiera

Premier Francji Sébastien Lecornu poinformował w serwisie społecznościowym X, że godzina policyjna zapewniła spokojny przebieg nocy. Według niego takie ograniczenia mogą zostać ponownie wprowadzone w nocy z wtorku na środę tam, gdzie będzie to konieczne.

Przestrzeganie ograniczeń kontrolowali na ulicach funkcjonariusze organów ścigania. Nad centrum Paryża patrolował również policyjny śmigłowiec z silnym reflektorem. W mediach społecznościowych udostępniano nagrania z jego lotu nad miastem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zamieszki w kraju

Według danych portalu antyrządowe protesty we Francji rozpoczęły się od wystąpień młodzieży i nauczycieli w związku z sytuacją w edukacji, a później dołączyły do nich protesty przeciw rosnącym kosztom życia. Następnie w różnych regionach kraju doszło do zamieszek.

W sobotę agresywne tłumy atakowały policjantów, niszczyły budynki publiczne i plądrowały sklepy. Według wstępnych szacunków ucierpiało około 3 tys. przedsiębiorstw, a straty mogą sięgać setek milionów euro. W Limoges spłonął XIX-wieczny ratusz. W związku z zamieszkami zatrzymano około 2,5 tys. osób.

W poniedziałek w pobliżu Paryża policja zatrzymała 13 zamaskowanych osób, które, jak podaje Interia, weszły do centrum handlowego z zamiarem dokonania rabunku.

Czytaj nas na