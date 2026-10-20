法国宵禁期间未发生严重事件——Interia

由于持续数日的骚乱，法国部分地区在周一至周二夜间实施了宵禁。巴黎、波尔多和尼斯等地尤其实施了出行限制。据Interia报道，法国当局表示，整夜没有记录到任何严重事件。

总理声明

法国总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼在社交平台X上表示，宵禁确保了这一夜平静度过。他称，如有必要，相关限制措施可能会在周二至周三夜间再次实施。

执法人员在街头监督限制措施的遵守情况。一架配备强力探照灯的警用直升机也在巴黎市中心上空巡逻。社交媒体上流传着它飞越城市上空的视频。

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国内骚乱

据该媒体报道，法国的反政府抗议最初源于青年和教师因教育状况而举行的示威，随后又加入了反对生活成本上涨的抗议活动。此后，该国不同地区发生了骚乱。

周六，激进人群袭击警察、毁坏公共建筑并抢劫商店。根据初步估计，约有3000家企业受到影响，损失可能达到数亿欧元。利摩日一座建于19世纪的市政厅被烧毁。约2500人因骚乱被拘留。

周一，在巴黎附近，警方拘留了13名蒙面人员。Interia报道称，他们进入一家购物中心，意图实施抢劫。

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