У Франції комендантська година минула без серйозних інцидентів — Interia

У Франції в ніч із понеділка на вівторок у частині країни запровадили комендантську годину через заворушення, що тривають кілька днів. Обмеження на пересування, зокрема, діяли в Парижі, Бордо та Ніцці. Як повідомляє Interia, французька влада заявила, що впродовж ночі не було зафіксовано жодних серйозних інцидентів.

Заява прем’єр-міністра

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню повідомив у соцмережі X, що комендантська година забезпечила спокійний перебіг ночі. За його словами, такі обмеження можуть знову запровадити в ніч із вівторка на середу там, де це буде необхідно.

Дотримання обмежень контролювали правоохоронці на вулицях. Над центральною частиною Парижа також патрулював поліцейський гелікоптер із потужним прожектором. У соцмережах поширювали відео його польоту над містом.

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Заворушення в країні

За даними видання, антиурядові протести у Франції розпочалися з виступів молоді й учителів через ситуацію в освіті, а згодом до них додалися протести проти зростання вартості життя. Пізніше в різних регіонах країни сталися заворушення.

У суботу агресивні натовпи нападали на поліцейських, нищили громадські будівлі та грабували магазини. За попередніми оцінками, постраждали близько 3 тисяч підприємств, а збитки можуть сягати сотень мільйонів євро. У Ліможі згоріла ратуша XIX століття. У зв’язку із заворушеннями затримали приблизно 2,5 тисячі людей.

У понеділок поблизу Парижа поліція затримала 13 осіб у масках, які, за повідомленням Interia, проникли до торговельного центру з метою пограбування.

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