Во Франции в ночь с понедельника на вторник в части страны ввели комендантский час из-за продолжающихся несколько дней беспорядков. Ограничения на передвижение, в частности, действовали в Париже, Бордо и Ницце. Как сообщает Interia, французские власти заявили, что в течение ночи не было зафиксировано ни одного серьезного инцидента.

Заявление премьер-министра

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил в социальной сети X, что комендантский час обеспечил спокойное течение ночи. По его словам, такие ограничения могут снова ввести в ночь со вторника на среду там, где это будет необходимо.

Соблюдение ограничений на улицах контролировали правоохранители. Над центральной частью Парижа также патрулировал полицейский вертолет с мощным прожектором. В социальных сетях распространяли видео его полета над городом.

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Беспорядки в стране

По данным издания, антиправительственные протесты во Франции начались с выступлений молодежи и учителей из-за ситуации в образовании, а позднее к ним присоединились протесты против роста стоимости жизни. Впоследствии в различных регионах страны произошли беспорядки.

В субботу агрессивные толпы нападали на полицейских, разрушали общественные здания и грабили магазины. По предварительным оценкам, пострадали около 3 тысяч предприятий, а ущерб может достигать сотен миллионов евро. В Лиможе сгорела ратуша XIX века. В связи с беспорядками задержали около 2,5 тысячи человек.

В понедельник недалеко от Парижа полиция задержала 13 человек в масках, которые, по сообщению Interia, проникли в торговый центр с целью ограбления.

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