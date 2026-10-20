孟加拉国前总理谢赫·哈西娜表示，尽管可能面临被捕、暴力或酷刑，她仍打算于12月返回该国。她没有说明确切的返回日期。据NDTV World报道，哈西娜认为返回是她对支持者应尽的政治责任。

返回计划

在华盛顿举行的一场线上新闻发布会上，哈西娜表示，危险不会改变她的决定。她的儿子萨吉布·瓦泽德·乔伊随后告诉记者，具体日期尚未确定，将在临近返回时公布。

哈西娜在其政府于2024年8月倒台后离开孟加拉国，此后一直居住在印度。她感谢印度当局和民众为她提供庇护。这位前政府首脑还提到，她此前也曾在面临安全威胁的情况下返回孟加拉国：一次是在1981年长期旅居海外后，另一次是在2007年政治紧急状态期间，当时她面临刑事指控。

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呼吁公平审判

哈西娜指责以总理塔里克·拉赫曼为首的孟加拉国现任政治领导层，利用针对她和人民联盟党成员的刑事诉讼来压制反对派。她否认此类案件的合法性，并表示针对政治人物的指控应在公平的司法程序中审理。

这位前总理还呼吁实行自由和包容的民主程序、建立独立法院、保障言论自由和保护少数群体权利。她承认，围绕其政府的活动、2024年事件及其后果存在复杂问题，并强调需要以透明、公正的方式审查针对任何人的指控，包括针对她本人的指控。

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