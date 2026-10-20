Бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина заявила о намерении вернуться в страну в декабре, несмотря на возможный арест, насилие или пытки. Точную дату возвращения она не назвала. Как сообщает NDTV World, Хасина считает возвращение своим политическим долгом перед сторонниками.

План возвращения

Во время виртуальной пресс-конференции, организованной в Вашингтоне, Хасина сказала, что опасность не изменит ее решения. Ее сын Саджиб Ваджед Джой позднее сообщил журналистам, что конкретная дата еще не определена и будет объявлена ближе к возвращению.

Хасина покинула Бангладеш после падения ее правительства в августе 2024 года и с тех пор живет в Индии. Она поблагодарила власти и граждан Индии за предоставленное ей убежище. Бывшая глава правительства также упомянула, что ранее уже возвращалась в Бангладеш, несмотря на угрозы безопасности: в 1981 году после длительного пребывания за рубежом и во время политического чрезвычайного положения 2007 года, когда против нее выдвигались уголовные обвинения.

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Призывы к справедливому суду

Хасина обвинила нынешнее политическое руководство Бангладеш во главе с премьер-министром Тариком Рахманом в использовании уголовных производств против нее и членов партии «Авами лиг» для подавления оппозиции. Она отвергла легитимность таких дел и заявила, что обвинения против политиков должны рассматриваться в рамках справедливого судебного процесса.

Бывшая премьер-министр также призвала к свободным и инклюзивным демократическим процессам, независимым судам, свободе выражения мнений и защите прав меньшинств. Она признала наличие сложных вопросов, касающихся деятельности ее правительства, событий 2024 года и их последствий, подчеркнув необходимость прозрачного и беспристрастного рассмотрения обвинений против любого человека, включая ее саму.

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