Była premier Bangladeszu Szejk Hasina oświadczyła, że zamierza wrócić do kraju w grudniu, mimo możliwości aresztowania, przemocy lub tortur. Nie podała dokładnej daty powrotu. Jak informuje NDTV World, Hasina uważa powrót za swój polityczny obowiązek wobec zwolenników.

Plan powrotu

Podczas wirtualnej konferencji prasowej zorganizowanej w Waszyngtonie Hasina powiedziała, że niebezpieczeństwo nie zmieni jej decyzji. Jej syn Sadżib Wazed Dżoj powiedział później dziennikarzom, że konkretna data nie została jeszcze ustalona i zostanie ogłoszona bliżej powrotu.

Hasina opuściła Bangladesz po upadku jej rządu w sierpniu 2024 roku i od tego czasu mieszka w Indiach. Podziękowała władzom i obywatelom Indii za udzielenie jej schronienia. Była szefowa rządu wspomniała również, że wcześniej wracała już do Bangladeszu mimo zagrożeń dla bezpieczeństwa: w 1981 roku po długim pobycie za granicą oraz podczas kryzysu politycznego w 2007 roku, gdy postawiono jej zarzuty karne.

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Apele o sprawiedliwy proces

Hasina oskarżyła obecne kierownictwo polityczne Bangladeszu, na którego czele stoi premier Tarik Rahman, o wykorzystywanie postępowań karnych przeciwko niej i członkom partii Liga Awami do tłumienia opozycji. Zaprzeczyła legalności takich spraw i oświadczyła, że zarzuty wobec polityków powinny być rozpatrywane w sprawiedliwym procesie.

Była premier wezwała także do wolnych i inkluzywnych procesów demokratycznych, niezależnych sądów, wolności słowa oraz ochrony praw mniejszości. Przyznała, że istnieją złożone kwestie dotyczące działalności jej rządu, wydarzeń z 2024 roku i ich konsekwencji, podkreślając potrzebę przejrzystego i bezstronnego rozpatrzenia zarzutów wobec kogokolwiek, w tym wobec niej samej.

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