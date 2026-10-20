美国国务卿马尔科·鲁比奥在撒马尔罕举行会谈时表示，华盛顿希望加强与中亚国家的伙伴关系，并为美国企业提供更广泛进入地区市场的机会。美国国务院称，美国与乌兹别克斯坦已在高科技、工业现代化、交通和能源领域签署50多份合同，总价值120亿美元，《黎明报》报道。

美国商业代表团

鲁比奥周日抵达乌兹别克斯坦撒马尔罕，随后将前往印度。他在那里与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的代表举行了会谈。美国代表团中包括众多商界代表——据国务卿称，近300家美国公司参与其中。

鲁比奥表示，美国希望成为乌兹别克斯坦及寻求发展与美国贸易的邻国的强大伙伴。他还表示，各方有机会达成价值数十亿美元的协议，据他评估，这将为地区国家和美国带来经济利益。

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与中国的竞争

在回答美国在中亚加强活动是否与中国影响力日益增长有关的问题时，鲁比奥称这是竞争。他指出，美国企业应当获得在世界所有地区公平竞争的机会。

这五个此前属于苏联的中亚国家领导人去年11月曾在白宫会见美国总统唐纳德·特朗普。中国目前是这五个国家中每一个国家的主要贸易伙伴。

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