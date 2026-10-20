Sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas rozmów w Samarkandzie oświadczył, że Waszyngton dąży do wzmocnienia partnerstwa z państwami Azji Centralnej oraz zapewnienia amerykańskim firmom szerszego dostępu do rynków regionalnych. Departament Stanu USA poinformował, że Stany Zjednoczone i Uzbekistan zawarły ponad 50 kontraktów o łącznej wartości 12 mld dolarów w dziedzinach wysokich technologii, modernizacji przemysłu, transportu i energetyki, informuje Dawn.

Delegacja amerykańskiego biznesu

Rubio przybył w niedzielę do uzbeckiego Samarkandy przed podróżą do Indii. Przeprowadził tam rozmowy z przedstawicielami Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. W skład amerykańskiej delegacji weszli liczni przedstawiciele biznesu — według sekretarza stanu niemal 300 firm z USA.

Rubio oświadczył, że USA chcą być silnym partnerem dla Uzbekistanu i sąsiednich państw, które dążą do rozwijania handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Powiedział także, że strony mają możliwość zawarcia umów opiewających na miliardy dolarów, które, jego zdaniem, przyniosą korzyści gospodarcze państwom regionu i USA.

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Konkurencja z Chinami

Odpowiadając na pytanie, czy wzmożona aktywność USA w Azji Centralnej wiąże się z rosnącymi wpływami Chin, Rubio nazwał to konkurencją. Zaznaczył, że amerykański biznes powinien otrzymać uczciwą możliwość konkurowania we wszystkich regionach świata.

Przywódcy pięciu państw Azji Centralnej, które wcześniej wchodziły w skład ZSRR, spotkali się w listopadzie ubiegłego roku z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. Chiny są obecnie głównym partnerem handlowym każdego z tych pięciu państw.

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