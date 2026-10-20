США й Узбекистан уклали понад 50 контрактів на $12 млрд — Dawn

Держсекретар США Марко Рубіо під час переговорів у Самарканді заявив про прагнення Вашингтона посилити партнерство з країнами Центральної Азії та забезпечити американським компаніям ширший доступ до регіональних ринків. Держдепартамент США повідомив про укладення Сполученими Штатами й Узбекистаном понад 50 контрактів загальною вартістю 12 млрд доларів у сферах високих технологій, модернізації промисловості, транспорту та енергетики, повідомляє Dawn.

Делегація американського бізнесу

Рубіо прибув до узбецького Самарканда в неділю перед поїздкою до Індії. Там він провів переговори з представниками Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. До американської делегації увійшли численні представники бізнесу — за словами держсекретаря, майже 300 компаній зі США.

Рубіо заявив, що США хочуть бути сильним партнером для Узбекистану та сусідніх країн, які прагнуть розвивати торгівлю зі Сполученими Штатами. Він також сказав, що сторони мають можливість укласти угоди на мільярди доларів, які, за його оцінкою, принесуть економічну вигоду країнам регіону та США.

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Конкуренція з Китаєм

Відповідаючи на запитання, чи пов'язана активізація США в Центральній Азії зі зростанням впливу Китаю, Рубіо назвав це конкуренцією. Він зазначив, що американський бізнес має отримати справедливу можливість конкурувати в усіх регіонах світу.

Лідери п'яти держав Центральної Азії, які раніше входили до складу СРСР, у листопаді минулого року зустрічалися з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Китай нині є головним торговельним партнером кожної з цих п'яти країн.

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