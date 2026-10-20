У Японії 28,2% батьків із однією дитиною хочуть другу — The Japan Times

У Японії лише 28,2% батьків, які мають одну дитину, заявили про бажання мати другу на тлі зростання вартості життя. Такими є результати опитування страхової компанії Meiji Yasuda Life серед пар з однією дитиною віком від нуля до шести років, повідомляє The Japan Times.

Найнижчий показник від початку опитувань

Опитування проводили у вересні, а його результати компанія оприлюднила 20 жовтня. Meiji Yasuda Life здійснює такі дослідження з 2018 року, а нинішній показник став найнижчим за весь час. Порівняно з 2020 роком кількість батьків, які хочуть другу дитину, скоротилася майже на 57%.

Економіст компанії Кадзутака Маеда зазначив, що причиною є не зменшення бажання сімей мати ще одну дитину, а складні економічні умови. За його словами, більшість батьків однієї дитини хотіла б мати двох дітей, якби їхні фінансові можливості це дозволяли.

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Побоювання щодо доходів і витрат

Серед респондентів, які не хочуть другої дитини, 54,5% пояснили це занепокоєнням щодо майбутніх доходів. Це на 9% більше, ніж у торішньому дослідженні. Майже 70% опитаних заявили, що могли б змінити рішення за кращих економічних умов — зокрема за вищого сукупного доходу сім’ї та стабільнішої інфляції, яка становить близько 2%.

Згідно з дослідженням, інфляція посилила навантаження на сімейні бюджети через витрати на харчування, позашкільні заняття та дошкільну освіту. Компанія оцінила середні щомісячні витрати на виховання дітей приблизно у 43 тисячі єн, або $271, що стало рекордним показником. Респонденти також розповіли, що скорочують витрати на дозвілля й подорожі, аби заощаджувати.

Маеда назвав важливим створення умов, які допомогли б сім’ям подолати бар’єр для народження другої дитини. Серед можливих кроків він згадав влаштування обох дітей до одного закладу догляду та гнучкі формати роботи, зокрема дистанційну роботу.

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