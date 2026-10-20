В Японии лишь 28,2% родителей, имеющих одного ребенка, заявили о желании иметь второго на фоне роста стоимости жизни. Таковы результаты опроса страховой компании Meiji Yasuda Life среди пар с одним ребенком в возрасте от нуля до шести лет, сообщает The Japan Times.

Самый низкий показатель с начала опросов

Опрос проводился в сентябре, а его результаты компания обнародовала 20 октября. Meiji Yasuda Life проводит такие исследования с 2018 года, и нынешний показатель стал самым низким за все время. По сравнению с 2020 годом количество родителей, которые хотят второго ребенка, сократилось почти на 57%.

Экономист компании Кадзутака Маэда отметил, что причиной является не снижение желания семей иметь еще одного ребенка, а сложные экономические условия. По его словам, большинство родителей одного ребенка хотели бы иметь двоих детей, если бы это позволяли их финансовые возможности.

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Опасения относительно доходов и расходов

Среди респондентов, которые не хотят второго ребенка, 54,5% объяснили это беспокойством по поводу будущих доходов. Это на 9% больше, чем в прошлогоднем исследовании. Почти 70% опрошенных заявили, что могли бы изменить свое решение при улучшении экономических условий, в частности при более высоком совокупном доходе семьи и более стабильной инфляции, которая составляет около 2%.

Согласно исследованию, инфляция усилила нагрузку на семейные бюджеты из-за расходов на питание, внеклассные занятия и дошкольное образование. Компания оценила средние ежемесячные расходы на воспитание детей примерно в 43 тысячи иен, или $271, что стало рекордным показателем. Респонденты также рассказали, что сокращают расходы на досуг и путешествия, чтобы экономить.

Маэда назвал важным создание условий, которые помогли бы семьям преодолеть барьер для рождения второго ребенка. Среди возможных шагов он упомянул устройство обоих детей в одно учреждение по уходу за детьми и гибкие форматы работы, в том числе удаленную работу.

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