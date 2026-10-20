Збитки від незастрахованих авто з польськими номерами — 40 млн злотих — RMF24

В Італії збитки, завдані незастрахованими автомобілями з польськими реєстраційними номерами, за перші дев’ять місяців 2026 року сягнули 40 млн злотих. Про це повідомляє RMF24.

Кількість страхових випадків зростає

У південній Італії, зокрема в Неаполі та регіоні Кампанія, на дорогах помітно багато автомобілів і мотоциклів із польськими номерами. За даними видання, транспорт реєструють у Польщі через нижчу вартість страхування. Частина таких машин їздить без чинного поліса обов’язкового страхування цивільної відповідальності, а витрати на відшкодування шкоди лягають на польську систему автострахування.

Польське бюро автостраховиків повідомило, що у 2024 році було зафіксовано 514 випадків шкоди, завданої незастрахованими транспортними засобами з польською реєстрацією. Вартість виплат становила 6,9 млн злотих. У 2025 році кількість таких випадків зросла приблизно до 1,3 тис., а сума виплат — до 18,4 млн злотих.

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Нові правила для іноземних автомобілів

13 жовтня Рада міністрів Італії схвалила проєкт нового дорожнього кодексу, покликаний обмежити використання іноземної реєстрації для уникнення витрат на експлуатацію автомобіля в країні. Згідно з проєктом, транспортні засоби з іноземними номерами, які користуються італійськими дорогами понад 30 днів, мають бути застраховані за італійськими правилами.

Проєкт також передбачає жорсткіші санкції за керування без обов’язкового страхування, зокрема можливу заборону на подальше використання автомобіля. Власників таких машин планують зобов’язати реєструвати транспорт у системі REVE — реєстрі іноземних транспортних засобів. Це має полегшити ідентифікацію автомобілів і перевірку наявності страхового поліса.

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