В Италии ущерб, причиненный незастрахованными автомобилями с польскими регистрационными номерами, за первые девять месяцев 2026 года достиг 40 млн злотых. Об этом сообщает RMF24.

Число страховых случаев растет

В южной Италии, в частности в Неаполе и регионе Кампания, на дорогах заметно много автомобилей и мотоциклов с польскими номерами. По данным издания, транспорт регистрируют в Польше из-за более низкой стоимости страхования. Часть таких машин ездит без действующего полиса обязательного страхования гражданской ответственности, а расходы на возмещение ущерба ложатся на польскую систему автострахования.

Польское бюро автостраховщиков сообщило, что в 2024 году было зафиксировано 514 случаев ущерба, причиненного незастрахованными транспортными средствами с польской регистрацией. Сумма выплат составила 6,9 млн злотых. В 2025 году количество таких случаев выросло примерно до 1,3 тыс., а сумма выплат — до 18,4 млн злотых.

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Новые правила для иностранных автомобилей

13 октября Совет министров Италии одобрил проект нового дорожного кодекса, призванный ограничить использование иностранной регистрации для уклонения от расходов на эксплуатацию автомобиля в стране. Согласно проекту, транспортные средства с иностранными номерами, которые пользуются итальянскими дорогами более 30 дней, должны быть застрахованы по итальянским правилам.

Проект также предусматривает более строгие санкции за управление автомобилем без обязательного страхования, в частности возможный запрет на дальнейшее использование автомобиля. Владельцев таких машин планируют обязать регистрировать транспорт в системе REVE — реестре иностранных транспортных средств. Это должно облегчить идентификацию автомобилей и проверку наличия страхового полиса.

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