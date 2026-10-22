На Кипре законопроекты о пенсионной реформе могут рассмотреть на следующем заседании правительства после завершения юридической проверки. Министр труда Маринос Мусиуттас сообщил об этом в начале заседания консультативного органа по вопросам труда, сообщает Cyprus Mail.

Юридическая проверка законопроектов

По словам министра, Юридическая служба, как ожидается, завершит рассмотрение документов к понедельнику. После этого реформу планируют вынести на заседание правительства для утверждения, а затем передать в Палату представителей Кипра.

Мусиуттас отметил, что процесс входит в финальную стадию, однако последние шаги являются наиболее сложными.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиции работодателей и профсоюзов

Министр также заявил, что позиции сторон в техническом комитете, который занимается вторым уровнем пенсионной системы — фондами обеспечения, — постепенно формируются. Обсуждение этого вопроса планируют перенести в консультативный орган по вопросам труда.

Федерация работодателей OEV и торгово-промышленная палата Keve уже представили свои позиции в письменном виде. Заместитель генерального секретаря профсоюза SEK Паникос Аргиридес заявил, что организация предоставит свои предложения до конца дня. Генеральный секретарь профсоюза PEO Сотирула Хараламбус сообщила, что ее организация планирует представить позицию к понедельнику.

Читай нас в