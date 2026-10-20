在意大利，2026年前九个月，波兰注册牌照的未投保车辆造成的损失达到4000万兹罗提。RMF24报道称。

保险理赔案件数量上升

在意大利南部，尤其是在那不勒斯和坎帕尼亚大区，道路上有许多挂波兰牌照的汽车和摩托车。据该媒体报道，由于保险费用较低，这些车辆在波兰注册。其中一部分车辆在没有有效强制第三者责任保险保单的情况下行驶，而赔偿损失的费用由波兰机动车保险系统承担。

波兰机动车保险人局表示，2024年记录了514起由波兰注册的未投保车辆造成的损失案件，赔付金额为690万兹罗提。2025年，此类案件数量增至约1300起，赔付金额增至1840万兹罗提。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

针对外国车辆的新规定

10月13日，意大利部长理事会批准了新版道路法典草案，旨在限制利用外国注册来规避在该国使用车辆成本的行为。根据该草案，使用意大利道路超过30天的外国牌照车辆必须按照意大利规定投保。

该草案还规定，对未购买强制保险驾驶的行为实施更严厉的处罚，包括可能禁止继续使用车辆。此类车辆的车主计划被要求在REVE系统——外国车辆登记册——中登记车辆。这将有助于识别车辆并核查是否持有保险保单。

关注我们在