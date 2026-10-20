We Włoszech szkody spowodowane przez nieubezpieczone pojazdy z polskimi numerami rejestracyjnymi w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku sięgnęły 40 mln złotych. Informuje o tym RMF24.

Liczba szkód ubezpieczeniowych rośnie

W południowych Włoszech, w szczególności w Neapolu i regionie Kampania, na drogach widocznych jest wiele samochodów i motocykli z polskimi tablicami. Według portalu pojazdy rejestruje się w Polsce ze względu na niższy koszt ubezpieczenia. Część takich pojazdów jeździ bez ważnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a koszty odszkodowań ponosi polski system ubezpieczeń komunikacyjnych.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych poinformowało, że w 2024 roku odnotowano 514 przypadków szkód spowodowanych przez nieubezpieczone pojazdy z polską rejestracją. Wartość wypłat wyniosła 6,9 mln złotych. W 2025 roku liczba takich przypadków wzrosła do około 1,3 tys., a kwota wypłat — do 18,4 mln złotych.

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Nowe zasady dla zagranicznych pojazdów

13 października Rada Ministrów Włoch zatwierdziła projekt nowego kodeksu drogowego, mający ograniczyć korzystanie z zagranicznej rejestracji w celu uniknięcia kosztów eksploatacji pojazdu w kraju. Zgodnie z projektem pojazdy z zagranicznymi tablicami, które korzystają z włoskich dróg przez ponad 30 dni, muszą być ubezpieczone według włoskich zasad.

Projekt przewiduje również surowsze sankcje za jazdę bez obowiązkowego ubezpieczenia, w tym możliwy zakaz dalszego użytkowania pojazdu. Właściciele takich pojazdów mają zostać zobowiązani do rejestrowania ich w systemie REVE — rejestrze zagranicznych pojazdów. Ma to ułatwić identyfikację pojazdów i sprawdzanie posiadania polisy ubezpieczeniowej.

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