Госсекретарь США Марко Рубио во время переговоров в Самарканде заявил о стремлении Вашингтона укрепить партнерство со странами Центральной Азии и обеспечить американским компаниям более широкий доступ к региональным рынкам. Госдепартамент США сообщил о заключении Соединенными Штатами и Узбекистаном более 50 контрактов общей стоимостью 12 млрд долларов в сферах высоких технологий, модернизации промышленности, транспорта и энергетики, сообщает Dawn.

Делегация американского бизнеса

Рубио прибыл в узбекский Самарканд в воскресенье перед поездкой в Индию. Там он провел переговоры с представителями Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В американскую делегацию вошли многочисленные представители бизнеса — по словам госсекретаря, почти 300 компаний из США.

Рубио заявил, что США хотят быть сильным партнером для Узбекистана и соседних стран, которые стремятся развивать торговлю с Соединенными Штатами. Он также сказал, что стороны имеют возможность заключить соглашения на миллиарды долларов, которые, по его оценке, принесут экономическую выгоду странам региона и США.

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Конкуренция с Китаем

Отвечая на вопрос, связана ли активизация США в Центральной Азии с ростом влияния Китая, Рубио назвал это конкуренцией. Он отметил, что американский бизнес должен получить справедливую возможность конкурировать во всех регионах мира.

Лидеры пяти государств Центральной Азии, ранее входивших в состав СССР, в ноябре прошлого года встречались с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Китай сейчас является главным торговым партнером каждой из этих пяти стран.

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