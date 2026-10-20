在加拿大阿尔伯塔省，CBC预测约76%的投票参与者支持该省留在加拿大。已开始统计超过100万张选票后，约23%的选民支持启动可能导致分离的法律程序。当时，约三分之一的选票已完成统计。

据《卫报》报道，选民可在让阿尔伯塔省留在加拿大与启动一项可能导致第二次投票的法律程序之间作出选择。该问题是提交给该省居民审议的10个问题之一。其他问题涉及移民、医疗保健、教育以及阿尔伯塔省的宪法权力。

结果延迟公布

由于该省1,400个投票站中约100个出现延误，结果公布推迟了两个多小时。阿尔伯塔省选举机构表示，统计剩余选票可能需要数天。

该问题并未被直接表述为关于独立的投票，这引发了分离支持者的不满。与此同时，它揭示了阿尔伯塔省的政治分歧，并提出了加拿大国家统一能否持续的问题。

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政治人物的立场

在埃德蒙顿长大的加拿大总理马克·卡尼呼吁该省居民不要仅将这次投票作为向联邦政府发出信号的方式。他表示，投票反对加拿大可能会给阿尔伯塔省居民和加拿大带来长期不确定性及错失的机会。

保守党领袖皮埃尔·波利耶夫尔也反对分离，强调加拿大不仅仅是一个政府。阿尔伯塔省省长丹妮尔·史密斯表示，她将投票支持该省留在加拿大，但不会要求其政党当选成员持有同样立场。

根据阿尔伯塔省选举机构的数据，在投票日之前，约130万人通过提前投票或邮寄投票方式投票，占有投票资格选民的约43%。

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