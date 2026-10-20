В Альберте, Канада, CBC прогнозирует, что около 76% участников голосования поддержали сохранение провинции в составе страны. При подсчёте более 1 млн голосов около 23% избирателей поддержали начало юридического процесса, который мог бы привести к отделению. На тот момент было подсчитано примерно две трети бюллетеней.

Как сообщает The Guardian, избирателям предложили выбрать между сохранением Альберты в составе Канады и началом юридической процедуры, которая потенциально могла привести ко второму голосованию. Этот вопрос был одним из десяти, вынесенных на рассмотрение жителей провинции. Другие касались иммиграции, здравоохранения, образования и конституционных полномочий Альберты.

Задержки с результатами

Публикация результатов задержалась более чем на два часа из-за задержек примерно на 100 из 1 400 избирательных участков провинции. Elections Alberta сообщила, что подсчёт оставшихся бюллетеней может занять несколько дней.

Вопрос не был прямо сформулирован как голосование о независимости, что вызвало недовольство среди сторонников отделения. В то же время он выявил политические разногласия в Альберте и поднял вопрос об устойчивости национального единства Канады.

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Позиции политиков

Премьер-министр Канады Марк Карни, выросший в Эдмонтоне, призвал жителей провинции не использовать голосование лишь как способ послать сигнал федеральному правительству. По его словам, голосование против Канады могло бы привести к длительной неопределённости и упущенным возможностям для жителей Альберты и страны.

Лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр также выступил против отделения, подчеркнув, что Канада — это не только правительство. Премьер Альберты Даниэль Смит заявляла, что проголосует за сохранение провинции в составе Канады, но не будет требовать такой же позиции от избранных членов своей партии.

По данным Elections Alberta, до дня голосования досрочно или по почте проголосовали около 1,3 млн человек — примерно 43% избирателей, имевших право голоса.

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