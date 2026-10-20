W Albercie w Kanadzie CBC prognozuje, że około 76% uczestników głosowania poparło pozostanie prowincji w składzie kraju. Po rozpoczęciu liczenia ponad 1 mln głosów około 23% wyborców poparło rozpoczęcie procesu prawnego, który mógłby doprowadzić do odłączenia. W tym momencie policzono około jedną trzecią kart do głosowania.

Jak informuje The Guardian, wyborcom zaproponowano wybór między pozostaniem Alberty w składzie Kanady a rozpoczęciem procedury prawnej, która potencjalnie mogłaby doprowadzić do drugiego głosowania. Kwestia ta była jedną z 10 przedstawionych mieszkańcom prowincji. Pozostałe dotyczyły imigracji, opieki zdrowotnej, edukacji i konstytucyjnych uprawnień Alberty.

Opóźnienia w wynikach

Ogłoszenie wyników opóźniło się o ponad dwie godziny z powodu opóźnień w około 100 z 1 400 lokali wyborczych w prowincji. Elections Alberta poinformowała, że liczenie pozostałych kart do głosowania może potrwać kilka dni.

Pytanie nie zostało bezpośrednio sformułowane jako głosowanie w sprawie niepodległości, co wywołało niezadowolenie wśród zwolenników odłączenia. Jednocześnie ujawniło ono polityczne podziały w Albercie i postawiło pytanie o trwałość jedności narodowej Kanady.

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Stanowiska polityków

Premier Kanady Mark Carney, który dorastał w Edmonton, wezwał mieszkańców prowincji, aby nie wykorzystywali głosowania wyłącznie jako sposobu wysłania sygnału rządowi federalnemu. Jego zdaniem głosowanie przeciwko Kanadzie mogłoby doprowadzić do długotrwałej niepewności i utraconych możliwości dla mieszkańców Alberty i kraju.

Lider Partii Konserwatywnej Pierre Poilievre również wystąpił przeciwko odłączeniu, podkreślając, że Kanada to nie tylko rząd. Premier Alberty Danielle Smith oświadczyła, że zagłosuje za pozostaniem prowincji w składzie Kanady, ale nie będzie wymagać takiego samego stanowiska od wybranych członków swojej partii.

Według Elections Alberta przed dniem głosowania około 1,3 mln osób zagłosowało wcześniej lub pocztą — około 43% uprawnionych wyborców.

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