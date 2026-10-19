Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство партии PiS проводило «катастрофическую» миграционную политику и широко выдавало визы иностранцам. Об этом глава польского правительства сказал в видеообращении, опубликованном на фоне беспорядков во Франции, Италии, испанской Сеуте и Брюсселе, сообщает Interia.

Заявления о миллионах виз

По словам Туска, в 2018–2023 годах польские власти ежегодно выдавали примерно миллион виз. Он также утверждал, что правительство PiS ежедневно допускало в Польшу около 3 тысяч легальных мигрантов, а восточная граница страны была недостаточно защищена.

Польский премьер заявил, что его правительство меняет этот подход, чтобы Польша чувствовала себя в безопасности в случае возможной волны нелегальной миграции.

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Дискуссия в Европейском совете

Туск также рассказал о последнем заседании Европейского совета, где, по его словам, состоялась острая дискуссия о миграционной политике Евросоюза. Он заявил, что премьер-министр Испании защищал нынешний курс ЕС, который Туск назвал чрезмерно открытым.

Польша, Дания и Италия, по его словам, предлагали более жёсткие формулировки в итоговых документах. Туск также заявил, что всё больше европейских стран поддерживают его подход к миграционной политике.

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