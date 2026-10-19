Premier Polski Donald Tusk oświadczył, że rząd partii PiS prowadził „katastrofalną” politykę migracyjną i na szeroką skalę wydawał wizy cudzoziemcom. Szef polskiego rządu powiedział to w nagraniu wideo opublikowanym w związku z zamieszkami we Francji, we Włoszech, w hiszpańskiej Ceucie i w Brukseli, informuje Interia.

Wypowiedzi o milionach wiz

Według Tuska w latach 2018–2023 polskie władze wydawały rocznie około miliona wiz. Twierdził również, że rząd PiS codziennie wpuszczał do Polski około 3 tysięcy legalnych migrantów, a wschodnia granica kraju była niewystarczająco chroniona.

Polski premier oświadczył, że jego rząd zmienia to podejście, aby Polska czuła się bezpiecznie w przypadku możliwej fali nielegalnej migracji.

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Dyskusja w Radzie Europejskiej

Tusk opowiedział również o ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej, podczas którego, jak stwierdził, odbyła się ostra dyskusja na temat polityki migracyjnej Unii Europejskiej. Oświadczył, że premier Hiszpanii bronił obecnego kursu UE, który Tusk nazwał nadmiernie otwartym.

Polska, Dania i Włochy, jak powiedział, proponowały ostrzejsze sformułowania w dokumentach końcowych. Tusk oświadczył również, że coraz więcej państw europejskich popiera jego podejście do polityki migracyjnej.

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