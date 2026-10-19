Sąd w Beer Szewie w Izraelu skazał Muhammada Azzama, byłego lekarza Centrum Medycznego Soroka, na 27 miesięcy pozbawienia wolności za członkostwo w organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (ISIS). Jak informuje „Jerusalem Post”, sąd wymierzył mu również grzywnę w wysokości 15 tys. szekli oraz 12 miesięcy kary w zawieszeniu.

Sędzia Shoshana Shitrit postanowiła zaliczyć na poczet kary czas, który Azzam już spędził w areszcie. Przed przeniesieniem pod dozór elektroniczny przebywał w areszcie przez ponad 17 miesięcy. Ma stawić się w więzieniu Dekel 8 listopada.

Materiały dotyczące materiałów wybuchowych i trucizn

Azzam został uznany za winnego 27 kwietnia po procesie. Według ustaleń sądu od 2014 roku aż do zatrzymania 16 lipca 2024 roku systematycznie oglądał materiały propagandowe ISIS, w tym nagrania walk, egzekucji i dekapitacji, a czasami przekazywał je innym osobom.

Po ataku na Izrael pod przywództwem Hamasu 7 października i rozpoczęciu wojny w Strefie Gazy Azzam, według sądu, złożył przysięgę wierności przywódcy ugrupowania. Sąd ustalił również, że w 2024 roku, pracując w Centrum Medycznym Soroka, pobierał praktyczne podręczniki dotyczące materiałów wybuchowych i trucizn.

Śledczy znaleźli na jego urządzeniach elektronicznych materiały uporządkowane w folderach, z których część była chroniona hasłami. Sąd uznał, że gromadzenie i porządkowanie takich podręczników świadczyło o celowym szkoleniu i przygotowaniu do ewentualnego użycia, a nie tylko o ciekawości.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko obrony i okoliczności sprawy

W orzeczeniu sądu wspomniano także o korespondencji, w której Azzam wyrażał aprobatę dla zbrodni z 7 października i rozpowszechniał powiązane nagrania. W innej rozmowie o rannych żołnierzach, których przewieziono do centrum medycznego, według sądu życzył śmierci jednemu z nich.

Sąd uznał pracę Azzama jako lekarza za okoliczność obciążającą ze względu na jego dostęp do bezbronnych cywilów i rannych żołnierzy. Jednocześnie wyrok nie stwierdza, by atakował pacjentów lub wyrządzał im krzywdę.

Obrona twierdziła, że członkostwo Azzama w ISIS było bierne, a on sam nie podjął praktycznych kroków w celu przeprowadzenia ataku, nie kupował materiałów do działalności terrorystycznej i nie planował wyjazdu za granicę. Sąd uwzględnił brak wcześniejszych wyroków, sytuację rodzinną oraz trudne warunki pobytu w areszcie, wymierzając karę bliższą dolnej granicy ustalonego przedziału.

Kara w zawieszeniu zostanie zastosowana, jeśli w ciągu trzech lat od zwolnienia Azzam popełni określone przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa. Poinformowano go również o prawie do odwołania od wyroku.

Czytaj nas na