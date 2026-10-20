Polityczni nominaci w amerykańskim Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego, krótko po rozpoczęciu drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa, naciskali na Agencję Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Infrastruktury (CISA), aby dyskretnie kupiła maszynę do głosowania i spróbowała ją zhakować. Powołując się na śledztwo ProPublica, poinformowała Anadolu Agency.

Wyniki miały zostać przekazane Białemu Domowi

Dwaj byli urzędnicy administracji powiedzieli ProPublica, że CISA miała przekazać wyniki testu Białemu Domowi i nie informować producenta sprzętu o wykrytych lukach. Według redakcji różniło się to od zwykłej procedury.

Stali pracownicy CISA uznali tę prośbę za możliwy krok w kierunku politycznej ingerencji. Jeden z byłych urzędników zasugerował, że dane o lukach mogłyby zostać zachowane w celu ewentualnego unieważnienia wyników wyborów, które nie spodobałyby się inicjatorom takiej prośby.

Pracownicy CISA wielokrotnie wyjaśniali, że nie mogą wykonać zadania, między innymi dlatego, że w ramach powiązanego z Elonem Muskiem Departamentu Efektywności Rządu (DOGE) zwolniono specjalistów zdolnych przeprowadzić taki test. Ostatecznie polityczni nominaci porzucili ten pomysł, wynika z publikacji.

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Cięcia w CISA i reakcja stanów

Po powrocie Trumpa do władzy z CISA zwolniono lub zmuszono do odejścia ponad 1 tys. pracowników, co zmniejszyło zatrudnienie w agencji o około jedną trzecią. Prezydencka propozycja budżetowa na 2027 rok przewiduje dodatkowe cięcie wydatków o 700 mln dolarów, które może oznaczać kolejne 900 zwolnień.

Kilka stanowych organów wyborczych oświadczyło, że nie otrzymało pomocy od CISA podczas przygotowań do wyborów uzupełniających. Ekspert ds. bezpieczeństwa wyborów Ryan Macias, który doradzał agencji, stwierdził, że istnieje różnica między obniżeniem priorytetu pracy a faktycznym brakiem instytucji.

Stany poinformowały także o utracie zaufania po opublikowaniu przez administrację odtajnionych zapisów dotyczących wyborów w 2020 roku, które zawierały wrażliwe informacje poufnie przekazane CISA. Sekretarz stanu Arizony Adrian Fontes powiedział, że podczas rozmowy w sierpniu poinformował pełniącego obowiązki dyrektora CISA Nicka Andersena o braku zaufania do niego. We wrześniu CISA opublikowała 13-stronicowy plan bezpieczeństwa wyborów, który sekretarz stanu Maine Shenna Bellows nazwała spóźnioną ofertą wsparcia.

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