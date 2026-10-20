在唐纳德·特朗普第二个总统任期开始后不久，美国国土安全部的政治任命官员敦促网络安全和基础设施安全局（CISA）秘密购买一台投票机，并尝试入侵它。阿纳多卢通讯社报道，消息援引ProPublica的一项调查。

结果原计划提交给白宫

两名前政府官员告诉ProPublica，CISA原计划将测试结果提交给白宫，并且不向设备制造商通报发现的漏洞。据该媒体称，这与通常的程序不同。

CISA的职业雇员将这一要求视为可能迈向政治干预的一步。一名前官员推测，有关漏洞的数据可能会被保留，以便可能宣布不符合此类请求发起人意愿的选举结果无效。

CISA员工多次解释称，他们无法完成这项任务，其中包括在与埃隆·马斯克有关的政府效率部（DOGE）框架下，能够进行此类测试的专家已被解雇。报道说，政治任命官员最终放弃了这一想法。

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CISA削减人员及各州的反应

特朗普重新掌权后，CISA有超过1000名员工被解雇或被迫离职，使该机构人员减少约三分之一。总统2027年预算提案还规定额外削减7亿美元开支，这可能意味着再裁员900人。

多个州的选举机构表示，在准备中期选举期间没有获得CISA的帮助。曾为该机构提供咨询的选举安全专家瑞安·马西亚斯表示，降低工作优先级与一个机构事实上不存在之间是有区别的。

各州还称，在政府公布有关2020年选举的解密记录后，它们失去了信任；这些记录包含了机密提供给CISA的敏感信息。亚利桑那州州务卿阿德里安·丰特斯表示，他在8月的一次谈话中告诉CISA代理局长尼克·安德森，自己不信任他。9月，CISA发布了一份13页的选举安全计划，缅因州州务卿申娜·贝洛斯称其为迟来的支持提议。

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